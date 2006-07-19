На развитие белорусского искусства выделено дополнительное финансирование

На развитие белорусского искусства и пропаганды его достижений из фонда Президента Беларуси Александра Лукашенко выделено почти 563 млн. рублей. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Шесть драматургических театров республики получили гранты на постановки спектаклей по пьесам писателей-классиков, а также современных драматургов Беларуси и зарубежных стран на сумму почти 233 млн.

Эстрадно-симфоническому оркестру Гродненской областной филармонии выделены средства на создание концертной программы "Беларусь вiтае сяброў", а Национальной киностудии "Беларусьфильм" - на съемки мультипликационного фильма "Аповесць мiнулых гадоў". На приобретение работ белорусских художников для музеев страны направлены 69 млн. рублей. Выделено 100 млн. рублей на издание книг о творчестве народного артиста СССР Ростислава Янковского и народного артиста Беларуси Михаила Финберга.