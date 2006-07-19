На развитие белорусского искусства выделено дополнительное финансирование

Шесть драматургических театров республики получили гранты на постановки спектаклей по пьесам писателей-классиков, а также современных драматургов Беларуси и зарубежных стран на сумму почти 233 млн.
Эстрадно-симфоническому оркестру Гродненской областной филармонии выделены средства на создание концертной программы "Беларусь вiтае сяброў", а Национальной киностудии "Беларусьфильм" - на съемки мультипликационного фильма "Аповесць мiнулых гадоў". На приобретение работ белорусских художников для музеев страны направлены 69 млн. рублей. Выделено 100 млн. рублей на издание книг о творчестве народного артиста СССР Ростислава Янковского и народного артиста Беларуси Михаила Финберга.