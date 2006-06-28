На поклон иконе Будславской Божьей матери

В ближайшие выходные, 1-2 июля в городском поселке Будслав Мядельского района, где находится главная католическая святыня Беларуси, пройдут торжества, в которых примут участие более 30 тысяч верующих. 28 июня из Минска к святыне отправились около 500 человек. Паломничество к иконе Будславской Божьей матери совершается ежегодно.

2 июля будет отслужена торжественная месса, в которой примут участие белорусские католические епископы, а также представители дипмиссий стран Евросоюза. Более 30 тысяч католиков со всей Белоруссии, а также из России, Латвии, Украины и Польши приедут в Будслав, чтобы поклониться иконе Будславской Божьей матери.

