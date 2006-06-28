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На поклон иконе Будславской Божьей матери

28 июня 2006 13:55
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В ближайшие выходные, 1-2 июля в городском поселке Будслав Мядельского района, где находится главная католическая святыня Беларуси, пройдут торжества, в которых примут участие более 30 тысяч верующих. 28 июня  из  Минска  к святыне отправились около 500 человек. Паломничество к иконе Будславской Божьей матери  совершается ежегодно.
2 июля  будет отслужена торжественная месса, в которой примут участие   белорусские католические   епископы, а также представители дипмиссий стран Евросоюза. Более 30 тысяч  католиков со  всей  Белоруссии,  а  также  из России,  Латвии,  Украины  и  Польши  приедут  в  Будслав,  чтобы поклониться иконе Будславской Божьей матери. 
# Культура

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