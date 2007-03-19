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На подиуме Гомеля коллекции юных модельеров

19 марта 2007 10:08
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В Гомеле стартует областной конкурс юных модельеров "Разноцветная мозаика".Основная цель данного мероприятия - выявление и поддержка юных талантов. Участие в состязании примут воспитанники кружков, студий моделирования одежды, декоративно-прикладного творчества, театров моды, школ и учреждений внешкольного обучения и воспитания Гомельской области. Участники должны представить на суд жюри коллекции одежды собственного изготовления. Финал пройдет 24 марта в Светлогорске.
# Культура

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