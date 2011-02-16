На площади Свободы в Минске началась реконструкция губернаторского дома

Первое упоминание особняка относится к XVIII веку. В наши дни он превратится в музей-мастерскую.

Будет восстановлена часть старинного интерьера: фрески, камины и печи. После реставрации здесь разместят экспозицию Михаила Савицкого, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Жих, главный инженер УП «Мiнская спадчына»:

Реконструкция этого здания с реставрацией и пристройка позволят разместить экспозиционное помещение, а также создать условия для хранения и реставрации художественных полотен.