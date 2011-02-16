Прямой эфир

На площади Свободы в Минске началась реконструкция губернаторского дома

16 февраля 2011 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первое упоминание особняка относится к XVIII веку. В наши дни он превратится в музей-мастерскую.

Будет восстановлена часть старинного интерьера: фрески, камины и печи. После реставрации здесь разместят экспозицию Михаила Савицкого, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Жих, главный инженер УП «Мiнская спадчына»:
Реконструкция этого здания с реставрацией и пристройка позволят разместить экспозиционное помещение, а также создать условия для хранения и реставрации художественных полотен.

# Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15 февраля 2011 16:54

Подводный мир Алекса Мастарда

15 февраля 2011 07:43

Выставка костюмов китайских народностей в Минске

14 февраля 2011 10:11

В Лондоне фильм «Король говорит» получил семь премий BAFTA