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На музыкальном конкурсе «Discovery 2011» в Болгарии белорусские артисты завоевали первое место

19 мая 2011 18:34
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В этом году нашу страну представляли солисты Президентского оркестра Юлия Шишко и Егиазар Фарашян.

Во второй конкурсный день ребята исполнили композицию «Я не хочу тебя терять, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
Наши исполнители — мне также очень приятно, что они являются солистами Президентского оркестра — заняли первое место. Это действительно конкурс «Еврослышание» — там слушают исполнителей. Приятно, что в этом году пецов судило жюри из исполнителей.

Юлия Шишко и Егиазар Фарашян, солисты Президентского оркестра Республики Беларусь:
Третье и второе место объявили — мы стоим. Ну всё, говорю, Егиазар, поехали домой. И тут объявляют — и объявляют ведь на болгарском языке, надо внимательно вслушиваться. И сразу куча эмоций.

# Культура

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