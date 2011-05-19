На музыкальном конкурсе «Discovery 2011» в Болгарии белорусские артисты завоевали первое место

В этом году нашу страну представляли солисты Президентского оркестра Юлия Шишко и Егиазар Фарашян.

Во второй конкурсный день ребята исполнили композицию «Я не хочу тебя терять, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Наши исполнители — мне также очень приятно, что они являются солистами Президентского оркестра — заняли первое место. Это действительно конкурс «Еврослышание» — там слушают исполнителей. Приятно, что в этом году пецов судило жюри из исполнителей.

Юлия Шишко и Егиазар Фарашян, солисты Президентского оркестра Республики Беларусь:

Третье и второе место объявили — мы стоим. Ну всё, говорю, Егиазар, поехали домой. И тут объявляют — и объявляют ведь на болгарском языке, надо внимательно вслушиваться. И сразу куча эмоций.