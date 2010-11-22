На месте строительных работ в центре города витебчанин нашел целую коллекцию раритетов

Витебская площадь Победы преподносит археологические сюрпризы. Находки относятся, предположительно, к XIX веку и среди них немало уникальных вещей.

Ценные находки в руках Леонида оказались случайно. Старинные предметы он разглядел в земле, которую только что срезал бульдозер при строительных работах. Из-под корней дерева Леонид раздобыл настоящую коллекцию артефактов.

Леонид Светик::

Когда проехал бульдозер, он снял верхний слой земли, и сразу же мне представилась масса различных вещей: фаянсовые изделия, разбитая посуда, изразцы.

Григорий Барановский, машинист экскаватора:

Смотрим, но в середине ковша не видно. Когда уже так высыпаешь, заметишь, что-то мелькнет — остановишься, пойдешь, посмотришь.

Леонид взял только уцелевшие под ножом бульдозера раритеты. Все это предметы быта, похоже, зажиточных горожан. Осколки посуды знаменитой Кузнецовской фаянсовой фабрики, медные ложки и пряжки. На одном из глиняных фрагментов дата – 1740. Остальные артефакты, предположительно, XIX века.

Среди найденных раритетов очень много миниатюрных бутылочек. В XIX веке такие продавались в аптеках. Та, что побольше, скорее всего, служила для лекарств. Здесь еще видны мерные деления. А совсем крошечная, наверное, для парфюмерии. Возможно, до революции в таком крошечном флакончике хранила французские духи одна из состоятельных витебчанок.

Историки все эти находки из прошлого объясняют просто. Там, где сейчас центр Витебска, раньше была его новая часть с жилыми домами и купеческими лавочками. А на месте площади кипела торговля.

Ольга Давидовская, старший научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея:

Если мы посмотрим на план города 1904 года, то увидим, что на месте нынешней площади Победы в то время находился Могилевский рынок, и также размещались жилые дома горожан. Это была так называемая вторая часть города Витебска. И находки, которые до сих пор можно обнаружить, возможно, имели отношение к быту горожан того периода – конца XIX - начала XX века.

Это не единственный сюрприз, который преподнесла площадь Победы. Во время первой очереди реконструкции, рабочие находили здесь снаряды и останки времен Великой Отечественной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».