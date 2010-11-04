На «Лістапад-2010» приедут Эмир Кустурица и Орнелла Мути, Вахтанг Кикабидзе обещал спеть

Всего на XVII минский международный кинофорум, который стартует 5 ноября, приедут гости из 50 стран мира.

За час до открытия впервые у Дворца Республики расстелют красную ковровую дорожку. Участники кинофестиваля будут раздавать автографы, в Вахтанг Кикабидзе обещал даже спеть. Сегодня в Минск он прибыл одним из первых и сразу дал пресс-конференцию. Актер, певец и режиссер поделился с журналистами тем, чего ждет от этого кинофестиваля, и рассказал о картине грузинского режиссера. Она у Вахтанга Кикабидзе в фаворитах.

Вахтанг Кикабидзе, актер, певец, режиссер:

Всех этих ребят я знаю, которые там играют. Мне была интересна эта уличная тбилисская жизнь, я улицу хорошо знаю. И интересно, как они все это сделали. Другое поколение, понимаете, другие проблемы. И, наверное, они их поднимают. Потому что главная тема — это город, жизнь в городе. И мне интересно, я с удовольствием посмотрю.

В этом году у кинофестиваля другой формат. Новый председатель, новая команда и новая концепция. Основной конкурс разделили на две части. В одну вошли киноработы стран СНГ и бывшего СССР. Во второй — конкурс молодого кино. Лучшую картину, вопреки традиции, назовут не зрители, а профессиональное жюри. Также в этом году сделали ставку на артхаус, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Карачевский, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому попробуем, что получится из этого. Может, мы получим нового зрителя. Это тоже идет воспитание. Потому что мы привыкли снять попроще, лишь бы ничего не сказали. Пусть заговорят.