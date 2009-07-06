Прямой эфир

На Купалье фестиваль развернулся на родине Янки Купалы

06 июля 2009 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Фольклорная талака» в Вязынке.

Мастера народного творчества привезли сюда свои произведения и раскрыли секреты их создания. Купальские песни исполнили коллективы из Минской области. В их числе, как взрослые, так и детские фольклорные группы.

— Мы вельмi рады таму, што нашыя калектывы, дарослыя ўдзельнiкi далучаюць да гэтага дзяцей. Сення дзецi вельмi арганiчна сябе адчуваюць у песнi, у танцы. Яны радуюцца гэтаму мiру, гэтаму свету i гэтаму святу, — говорит Раиса Войтеховская, директор Минского областного центра народного творчества.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно появился памятник лягушке-путешественнице (ФОТО)
06 июля 2009 11:40

В Гродно появился памятник лягушке-путешественнице (ФОТО)

06 июля 2009 07:46

День государства и тысячелетие Литвы

06 июля 2009 07:15

Беловежская пуща в шаге от звания чуда света