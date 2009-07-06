На Купалье фестиваль развернулся на родине Янки Купалы

«Фольклорная талака» в Вязынке.

Мастера народного творчества привезли сюда свои произведения и раскрыли секреты их создания. Купальские песни исполнили коллективы из Минской области. В их числе, как взрослые, так и детские фольклорные группы.

— Мы вельмi рады таму, што нашыя калектывы, дарослыя ўдзельнiкi далучаюць да гэтага дзяцей. Сення дзецi вельмi арганiчна сябе адчуваюць у песнi, у танцы. Яны радуюцца гэтаму мiру, гэтаму свету i гэтаму святу, — говорит Раиса Войтеховская, директор Минского областного центра народного творчества.