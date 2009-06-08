На «Кинотавре» — показ конкурсных картин

В основном конкурсе ХХ фестиваля «Кинотавр» представлено 12 картин молодых российских режиссеров.

В этом году из 62 присланных фильмов в основной конкурс прошло 12 картин: фильм «Бубен-барабан» режиссера Алексея Мизгирева, «Волчок» Василия Сигарева, «Европа-Азия» в постановке Ивана Дыховичного, «Кислород» Ивана Вырыпаева, «Миннесота» Андрея Прошкина, «Непрощенные» Клима Шипенко, «Похороните меня за плинтусом» Сергея Смешкина, лента «Скоро весна» Веры Сторожевой, «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова, «Сынок» Ларисы Садиловой, «Сказка про темноту» Николая Хомерики и картина «Я» Игоря Волошина.

Оценивать работы будут члены жюри во главе с продюсером Сергеем Сельяновым. Также в судейскую коллегию вошли режиссер Сергей Бодров, актер Сергей Маковецкий, актриса Дарья Мороз, сценарист Дуня Смирнова, оператор Михаил Агронович и кинокритик Лариса Малюкова.

Помимо основного конкурса и конкурса «Короткий метр», фестиваль включит в себя программы: «Летняя Эйфория», «Кино на площади», «Россия вне России», «Мосфильму 85, и он все смеется».

На церемонии закрытия, которая состоится 14 июня в Зимнем театре города Сочи, станут известны обладатели призов фестиваля: главного, за режиссуру, дебют, мужскую и женскую роли, операторскую работу, сценарий (имени Григория Горина) и музыку (имени Микаэла Таривердиева).

Фильмом закрытия станет картина «Кошечка» Григория Константинопольского.

В этом году фестиваль «Кинотавр» отмечает свой двадцатый юбилей.