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На какой площадке хотела бы выступить Алёна Ланская? Певица отвечает на каверзные вопросы

17 июня 2021 14:46
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ответила на несколько неожиданных вопросов.

Ольга Коршун, ведущая:
О чем вы сейчас мечтаете?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
О мечтах нельзя рассказывать.

Ольга Коршун:
Почему?

На какой площадке хотела бы выступить Алёна Ланская? Певица отвечает на каверзные вопросы-1

Алена Ланская:
Потому что есть очень хорошая фраза: ангелы слышат мысли, а демоны слышат голос. Если это сокровенная мечта, то о ней лучше не рассказывать, потому что ты поделился, твой мозг будет думать, что ты ее достиг, мечта осуществилась. Из глобального, из того, что очевидно: очень хочется, чтобы из всего, что произошло в нашей стране в прошлом году, мы сделали определенные выводы, вынесли уроки со всех сторон. Многие должны понять, что теми методами, которыми они хотели внести перемены в нашу сферу, это невозможно. Другой стороне тоже надо понять, что нам очень хочется, чтобы у нас была стабильность, но стабильность – это монотонность, все время нужно проявлять инициативу, нужно подталкивать себя самого.

Ольга Коршун:
Вкусная еда или жесткая диета?

Алена Ланская:
Жесткая диета.

Ольга Коршун:
Четкий план или спонтанность?

Алена Ланская:
Четкий план.

Ольга Коршун:
Рим или Париж.

Алена Ланская:
В Париже я была, в Риме хочу побыть.

На какой площадке хотела бы выступить Алёна Ланская? Певица отвечает на каверзные вопросы-4

Ольга Коршун:
Ваше самое большое разочарование?

Алена Ланская:
Я о них уже не помню.

Ольга Коршун:
Ваша слабость?

Алена Ланская:
Доверчивость.

Ольга Коршун:
Умеете ли вы готовить?

На какой площадке хотела бы выступить Алёна Ланская? Певица отвечает на каверзные вопросы-7

Алена Ланская:
Умею.

Ольга Коршун:
Момент, в который вы бы хотели сейчас вернуться?

Алена Ланская:
В детство.

Ольга Коршун:
На все готовы пойти во имя искусства?

Алена Ланская:
На все, но осознанно.

Ольга Коршун:
На какой площадке хотели бы выступить?

На какой площадке хотела бы выступить Алёна Ланская? Певица отвечает на каверзные вопросы-10

Алена Ланская:
«Олимпийский».

Ольга Коршун:
За что вам стыдно?

Алена Ланская:
Не расскажу.

Ольга Коршун:
Деньги или успех.

Алена Ланская:
Успех, а потом деньги.

Ольга Коршун:
Нравятся ли вам комплименты? Как часто их получаете?

На какой площадке хотела бы выступить Алёна Ланская? Певица отвечает на каверзные вопросы-13

Алена Ланская:
Мне нравятся искренние комплименты, но я не люблю лесть.

Ольга Коршун:
Какой у вас был самый большой или неожиданный подарок от поклонников?

Алена Ланская:
Не могу сказать, что у меня что-то неожиданное было. Допустим, я мечтаю, чтобы 7 сентября я проснулась, а поздравления висят по всему Минску. Такого не происходило. Но из приятных поздравлений – когда организовывается флешмоб в мою поддержку.

Ольга Коршун:
В СМИ когда-нибудь сплетничали о вас?

На какой площадке хотела бы выступить Алёна Ланская? Певица отвечает на каверзные вопросы-16

Алена Ланская:
Постоянно происходит сплетничество.

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# Белорусская музыка # Культура # Алёна Ланская # Ольга Коршун # Фотофакт

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