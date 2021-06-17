На какой площадке хотела бы выступить Алёна Ланская? Певица отвечает на каверзные вопросы

Алена Ланская:

Потому что есть очень хорошая фраза: ангелы слышат мысли, а демоны слышат голос. Если это сокровенная мечта, то о ней лучше не рассказывать, потому что ты поделился, твой мозг будет думать, что ты ее достиг, мечта осуществилась. Из глобального, из того, что очевидно: очень хочется, чтобы из всего, что произошло в нашей стране в прошлом году, мы сделали определенные выводы, вынесли уроки со всех сторон. Многие должны понять, что теми методами, которыми они хотели внести перемены в нашу сферу, это невозможно. Другой стороне тоже надо понять, что нам очень хочется, чтобы у нас была стабильность, но стабильность – это монотонность, все время нужно проявлять инициативу, нужно подталкивать себя самого.

Ольга Коршун:

Вкусная еда или жесткая диета?

Алена Ланская:

Жесткая диета.

Ольга Коршун:

Четкий план или спонтанность?

Алена Ланская:

Четкий план.

Ольга Коршун:

Рим или Париж.

Алена Ланская:

В Париже я была, в Риме хочу побыть.