На какой площадке хотела бы выступить Алёна Ланская? Певица отвечает на каверзные вопросы
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ответила на несколько неожиданных вопросов.
Ольга Коршун, ведущая:
О чем вы сейчас мечтаете?
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
О мечтах нельзя рассказывать.
Ольга Коршун:
Почему?
Алена Ланская:
Потому что есть очень хорошая фраза: ангелы слышат мысли, а демоны слышат голос. Если это сокровенная мечта, то о ней лучше не рассказывать, потому что ты поделился, твой мозг будет думать, что ты ее достиг, мечта осуществилась. Из глобального, из того, что очевидно: очень хочется, чтобы из всего, что произошло в нашей стране в прошлом году, мы сделали определенные выводы, вынесли уроки со всех сторон. Многие должны понять, что теми методами, которыми они хотели внести перемены в нашу сферу, это невозможно. Другой стороне тоже надо понять, что нам очень хочется, чтобы у нас была стабильность, но стабильность – это монотонность, все время нужно проявлять инициативу, нужно подталкивать себя самого.
Ольга Коршун:
Вкусная еда или жесткая диета?
Алена Ланская:
Жесткая диета.
Ольга Коршун:
Четкий план или спонтанность?
Алена Ланская:
Четкий план.
Ольга Коршун:
Рим или Париж.
Алена Ланская:
В Париже я была, в Риме хочу побыть.
Ольга Коршун:
Ваше самое большое разочарование?
Алена Ланская:
Я о них уже не помню.
Ольга Коршун:
Ваша слабость?
Алена Ланская:
Доверчивость.
Ольга Коршун:
Умеете ли вы готовить?
Алена Ланская:
Умею.
Ольга Коршун:
Момент, в который вы бы хотели сейчас вернуться?
Алена Ланская:
В детство.
Ольга Коршун:
На все готовы пойти во имя искусства?
Алена Ланская:
На все, но осознанно.
Ольга Коршун:
На какой площадке хотели бы выступить?
Алена Ланская:
«Олимпийский».
Ольга Коршун:
За что вам стыдно?
Алена Ланская:
Не расскажу.
Ольга Коршун:
Деньги или успех.
Алена Ланская:
Успех, а потом деньги.
Ольга Коршун:
Нравятся ли вам комплименты? Как часто их получаете?
Алена Ланская:
Мне нравятся искренние комплименты, но я не люблю лесть.
Ольга Коршун:
Какой у вас был самый большой или неожиданный подарок от поклонников?
Алена Ланская:
Не могу сказать, что у меня что-то неожиданное было. Допустим, я мечтаю, чтобы 7 сентября я проснулась, а поздравления висят по всему Минску. Такого не происходило. Но из приятных поздравлений – когда организовывается флешмоб в мою поддержку.
Ольга Коршун:
В СМИ когда-нибудь сплетничали о вас?
Алена Ланская:
Постоянно происходит сплетничество.
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