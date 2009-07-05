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На границе Беларуси, России и Латвии прошел торжественный митинг

05 июля 2009 13:19
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Праздник состоялся на Кургане Дружбы, который был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан и подпольщиков. Земля для кургана была взята с могил партизан и воинов Красной Армии.

Участники митинга почтили минутой молчания павших товарищей и возложили венки к воинским мемориалам. 

Всем участникам юбилейной встречи партизан и подпольщиков Беларуси, России и Латвии на Кургане Дружбы направил приветствие глава белорусского государства. «Независимость Беларуси и Великая Победа были завоеваны белорусами в едином строю с другими народами Советского Союза", - подчеркнул в послании Александр Лукашенко. Президент выразил слова благодарности ветеранам за верность традициям боевого братства, за пример мужества и патриотизма.

# Культура

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