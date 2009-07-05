На границе Беларуси, России и Латвии прошел торжественный митинг

Праздник состоялся на Кургане Дружбы, который был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан и подпольщиков. Земля для кургана была взята с могил партизан и воинов Красной Армии.

Участники митинга почтили минутой молчания павших товарищей и возложили венки к воинским мемориалам.

Всем участникам юбилейной встречи партизан и подпольщиков Беларуси, России и Латвии на Кургане Дружбы направил приветствие глава белорусского государства. «Независимость Беларуси и Великая Победа были завоеваны белорусами в едином строю с другими народами Советского Союза", - подчеркнул в послании Александр Лукашенко. Президент выразил слова благодарности ветеранам за верность традициям боевого братства, за пример мужества и патриотизма.