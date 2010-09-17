На Гомельщине открылся первый в Беларуси фестиваль этнокультурных традиций — «Зов Полесья»

Своим гостям сегодня радушно распахнул двери Национальный парк «Припятский». Именно на его территории находятся самые заповедные полесские леса. А ещё проживают уникальные люди, сохранившие тысячелетнюю мудрость наших предков.
Бережно сохранённые в полесских пущах напевы и обряды уже признаны мировым наследием человечества. На очереди аутентичные ремёсла и промыслы. Например, бортничество. Ведь мёд — это самая что ни на есть «золотая жила» белорусов во все времена.
Анатолий Глушко, полесский пчеловод:
Этой колоде приблизительно 250 лет. Наши деды и прадеды занимались ещё. Пчеловод выбирал мёд только осенью и весной, вырезал часть —это мёд для людей, а это для пчёл.
И, конечно же, нельзя забывать о богатейшей природе Полесья, веками манившей людей. Вот и сам повелитель припятских глубин — Сом — на празднике.
Охота и рыболовство определили быт полешуков на тысячелетия вперёд. И если мужчины искусно добывали пищу, слыли знатными стрелками и рыбаками, то женщины не уступали никому в её приготовлении. На фестивальных подворьях каждый полесский район нашёл, чем удивить.
Валентина Швед, директор филиала «Общепит» Лунинецкого РайПО:
Поросёнок замаринован по бабушкиному рецепту: соль, перец, укроп, яблоком натёрли — антоновкой. Поросёнок по-полески.
Размах этнофестиваля сегодня поразил всех. Всё было подготовлено за два месяца.
Иван Бамбиза, вице-премьер-министр Республики Беларусь:
Мы уже сегодня видим, что фестиваль нужно расширять. И его географию — пригласить наших соседей-полешуков.
«Зов Полесья» обещает стать настоящим локомотивом туристической отрасли региона. В скором будущем здесь появится постоянно действующая этнодеревня, да и сам подход к фестивалю станет более научным. А на главной сценической площадке фестиваля всё ещё только начинается. Впереди целые сутки большого праздника национальной культуры.
Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область