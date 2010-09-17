На Гомельщине открылся первый в Беларуси фестиваль этнокультурных традиций — «Зов Полесья»

Идею проведения уникального культурного действа всего два месяца назад озвучил Президент. Работа за это время проделана немалая.

Своим гостям сегодня радушно распахнул двери Национальный парк «Припятский». Именно на его территории находятся самые заповедные полесские леса. А ещё проживают уникальные люди, сохранившие тысячелетнюю мудрость наших предков.

Бережно сохранённые в полесских пущах напевы и обряды уже признаны мировым наследием человечества. На очереди аутентичные ремёсла и промыслы. Например, бортничество. Ведь мёд — это самая что ни на есть «золотая жила» белорусов во все времена.

Анатолий Глушко, полесский пчеловод:

Этой колоде приблизительно 250 лет. Наши деды и прадеды занимались ещё. Пчеловод выбирал мёд только осенью и весной, вырезал часть —это мёд для людей, а это для пчёл.

И, конечно же, нельзя забывать о богатейшей природе Полесья, веками манившей людей. Вот и сам повелитель припятских глубин — Сом — на празднике.

Охота и рыболовство определили быт полешуков на тысячелетия вперёд. И если мужчины искусно добывали пищу, слыли знатными стрелками и рыбаками, то женщины не уступали никому в её приготовлении. На фестивальных подворьях каждый полесский район нашёл, чем удивить.

Валентина Швед, директор филиала «Общепит» Лунинецкого РайПО:

Поросёнок замаринован по бабушкиному рецепту: соль, перец, укроп, яблоком натёрли — антоновкой. Поросёнок по-полески.

Размах этнофестиваля сегодня поразил всех. Всё было подготовлено за два месяца.

Иван Бамбиза, вице-премьер-министр Республики Беларусь:

Мы уже сегодня видим, что фестиваль нужно расширять. И его географию — пригласить наших соседей-полешуков.

«Зов Полесья» обещает стать настоящим локомотивом туристической отрасли региона. В скором будущем здесь появится постоянно действующая этнодеревня, да и сам подход к фестивалю станет более научным. А на главной сценической площадке фестиваля всё ещё только начинается. Впереди целые сутки большого праздника национальной культуры.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область