На фестивале «Листопад» в Минске сегодня презентованы три фильма из России, Венесуэлы и Грузии

В Минске начались конкурсные показы «Листопада». Сегодня прошел первый день международного кинофестиваля. После торжественной части члены жюри приступили к своим прямым обязанностям. Показы картин одновременно демонстрировали в трех минских кинотеатрах.

Фестивальной площадкой этого «Листопада» стал Дом кино. Именно здесь будут представлены ленты конкурсного показа. Сегодня экран поделили сразу три картины из России, Венесуэлы и Грузии. И несмотря на то что в этом году лучший фильм выберут члены жюри, всем присутствующим раздали бланки с субъективной оценкой для номинации «Приз зрительских симпатий».

Первый фестивальный день открыла «Зона турбулентности» режиссера Евгении Тирдатовой. Она же кинокритик и продюсер. Это ее дебютная работа. Сценарий написала с себя. Сама же, без кастинга, на главную роль утвердила Ингу Оболдину. Фильм легкий, несмотря на сложность темы — семейные отношения. Картина о трех днях из жизни деловой женщины, о ее сыне и внуке. О последнем отец и бабушка узнают спустя пять лет после его рождения. Семья воссоединяется.

Евгения Тирдатова, кинорежиссер (Россия):

Герой любит яблоки и все время их грызет. У нее такая же привычка кусать яблоки. И вот это яблоко их так трогательно сближает в конце.

Во время съемок картины «Брат» братья по сценарию и друзья по жизни потеряли по 5 килограммов. Чтобы выбраться из нищеты, с утра до вечера братья гоняют мяч. И мечтают попасть в национальную сборную. Кстати, актеров тренировали звезды футбольного клуба «Каракас». Чтобы получить эти роли, ребята прошли четыре кастинга. Но уже во время съемок оба были не прочь поменяться местами.

Фернандо Хавьер Морено Чавес, актер х/ф «Брат» (Венесуэла):

Хотя по фильму я младший брат, мне 25 лет, а ему — 22. Но все равно мне понравилась моя роль. Мой старший брат по фильму также является старшим братом в своей настоящей семье. Поэтому эта роль для него была привычней.

Творческий экзамен по неигровому кино держал сегодня Максим Михальцов. Белорусский кинорежиссер на «Листопаде» впервые. Самое высокое его достижение — приз зрительских симпатий на киевском фестивале «Покров». Его документальную картину «Лампа не гаснет» накануне презентовали в Италии. Сорокаминутная лента — о проблеме наркотиков. Но в отличие от других похожих фильмов, режиссер показал не только беду, но и путь выхода из нее. Сюжет снимали в закрытом отделения психиатрической больницы. Но история получилась не медицинская, а евангельская.

Максим Михальцов, кинорежиссер (Беларусь):

У меня долгий опыт работы с православной атрибутикой, и я просто очень устал от такого серьезного повествования. Сам герой — музыкант, и в фильме звучит его музыка, поэтому в фильме есть элементы клипового монтажа.

Первый день работы жюри завершен. И первые оценки выставлены. Результаты станут известно на предварительном голосовании.