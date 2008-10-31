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На фестивале "Листопад-2008" будет представлено 20 фильмов из 20 стран

31 октября 2008 11:58
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В программе – неделя российского кино, международная панорама киношкол и мастер-классы Станислава Говорухина, а также выставка фотопортретов актеров театра и кино Олега Сильвановича. Поклонники советского кинематографа смогут пообщаться с создателями картины "Белые Росы", приуроченной к ее юбилею, и увидеть любимых артистов на мероприятиях по случаю 20-летия Гильдии актеров кино Беларуси, России и Украины. Торжественная церемония открытия 15 Минского международного кинофестиваля состоится 15 ноября во Дворце Республики
# Культура

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