На фестивале "Листопад-2008" будет представлено 20 фильмов из 20 стран

В программе – неделя российского кино, международная панорама киношкол и мастер-классы Станислава Говорухина, а также выставка фотопортретов актеров театра и кино Олега Сильвановича. Поклонники советского кинематографа смогут пообщаться с создателями картины "Белые Росы", приуроченной к ее юбилею, и увидеть любимых артистов на мероприятиях по случаю 20-летия Гильдии актеров кино Беларуси, России и Украины. Торжественная церемония открытия 15 Минского международного кинофестиваля состоится 15 ноября во Дворце Республики