На фестивале классической музыки «Январские музыкальные вечера» в Бресте выступят 12-летняя пианистка из Японии и аккордеонист, занесенный в Книгу рекордов Гинесса

Свое мастерство зрителю покажут более полутысячи музыкантов и вокалистов из 12 стран мира.



Страну восходящего солнца на фестивале представит самая юная участница «Январских вечеров» – 12-летняя Моне Хаттори, которая уже успела заявить о себе на мировой сцене классической музыки.



Моне Хаттори, скрипач (Япония):

С радостью приехала в вашу страну. Брестской публике я буду играть с большим удовольствием. Всего у меня будет два выступления. Сегодня с оркестром исполним Цыганские напевы.



Захар Брон, скрипач, народный артист СССР:

Большой энтузиазм организаторов и публики. Уровень высочайший, имена говорят сами за себя.



Главным событием нынешнего 24-го фестиваля станет выступление народного артиста СССР Зураба Соткилавы. Именитый музыкант исполнит русские романсы и народные песни. А также выступление Игоря Завадского – кнопочного аккордеониста из Киева. Имя этого исполнителя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Он является единственным в мире обладателем трех высших призов Международного конкурса аккордеонистов «Золотая лира».



Зрители:

Надеемся получить такие же замечательные впечатления, как и каждый год. С удовольствием посмотрим Соткилаву.



Чувствуется настоящий праздник.