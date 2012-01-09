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  • На фестивале классической музыки «Январские музыкальные вечера» в Бресте выступят 12-летняя пианистка из Японии и аккордеонист, занесенный в Книгу рекордов Гинесса

На фестивале классической музыки «Январские музыкальные вечера» в Бресте выступят 12-летняя пианистка из Японии и аккордеонист, занесенный в Книгу рекордов Гинесса

09 января 2012 17:19
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Свое мастерство зрителю покажут более полутысячи музыкантов и вокалистов из 12 стран мира.

Страну восходящего солнца на фестивале представит самая юная участница «Январских вечеров» – 12-летняя Моне Хаттори, которая уже успела заявить о себе на мировой сцене классической музыки.

Моне Хаттори, скрипач (Япония):
С радостью приехала в вашу страну. Брестской публике я буду играть с большим удовольствием. Всего у меня будет два выступления. Сегодня с оркестром исполним Цыганские напевы.

Захар Брон, скрипач, народный артист СССР:
Большой энтузиазм организаторов и публики. Уровень высочайший, имена говорят сами за себя.

Главным событием нынешнего 24-го фестиваля станет выступление народного артиста СССР Зураба Соткилавы. Именитый музыкант исполнит русские романсы и народные песни. А также выступление Игоря Завадского – кнопочного аккордеониста из Киева. Имя этого исполнителя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Он является единственным в мире обладателем трех высших призов Международного конкурса аккордеонистов «Золотая лира».

Зрители:
Надеемся получить такие же замечательные впечатления, как и каждый год. С удовольствием посмотрим Соткилаву.

Чувствуется настоящий праздник.

# Культура

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