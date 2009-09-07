На «Белой веже» впервые представлен жанр «саундрама»

Театральную афишу международного фестиваля «Белая вежа», открывшегося 5 сентября в Бресте, в нынешнем году дополнил новый жанр - саундрама.

Тематическое разнообразие и сценический эксперимент традиционно являются «изюминкой» брестского театрального форума. В нынешнем сезоне на суд брестских почитателей театрального искусства представлена саундрама - первая часть трилогии «Гоголь.Вечера» в совместной постановке Московского театрального центра им. Вс.Мейерхольда, компании «Theatre Solutions» и студии «SounDrama».

Саундрама - это синтез различных искусств: театра, хореографии, музыки, предполагающий особые изыски в костюмах, декорациях, акцент на музыкальное сопровождение. В спектакле, который в минувшее воскресенье в Бресте представили москвичи много музыки. Специально написанная студией SounDrama музыка для спектакля гармонично объединяет классические и этнические музыкальные конструкции, а также оперную и рок-музыку. Наряду с оригинальным текстом Гоголя в спектакле задействован традиционный украинский фольклор.

XIV Международный театральный фестиваль «Белая вежа-2009» продлится до 12 сентября.

В текущем году брестский театральный форум посвящен 200-летию писателя-драматурга Николая Гоголя. Участие в фестивале принимают 25 театральных коллективов из десяти стран мира, сообщает БЕЛТА.