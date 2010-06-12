На аукционе, посвященном Мерилин Монро, можно купить не только ее рентгеновские снимки

День рождения Мерилин Монро считается хорошей датой для проведения аукционов, связанных с ее именем.

Почти полвека прошло после смерти актрисы, но причина смерти в 36 лет так и осталась невыясненной. Один французский автор считает, что Мерилин Монро даже сочиняла стихотворения, которые содержали планы самоубийства.

Бернар Камен, публицист:

Большое количество документов, ее дневников, тетрадей, где она писала стихи сохранилось до сегодняшнего дня. Я получил право подготовить соответствующее издание про нее.

Первые записи в дневниках Монро были сделаны в 43 году, она их вела до самой смерти в 62-ом году. Сексуальность Мерилин Монро привлекает все новые и новые поколения. Замужем она была несколько раз: за бейсболистом и за писателем. Любовные романы крутила и с президентом Кеннеди, и с его братом. О том, что она была беременна два раза, актриса врала. Ренгеновские снимки грудной клетки и других частей тела свидетельствуют об этом.

Дарен Жульен, специалист:

Все эти рентгеновские снимки никогда раньше не выставлялись на аукцион. Планируется, что каждый такой снимок купят за 1-2 тысячи долларов.

От Мерилин сохранилось много вещей: мебель, посуда, даже ее лыжи. Ко всему есть фотоснимки, на которых можно увидеть актрису в тех же платьях или с теми же вещами.

Дарен Жульен, специалист:

Мерилин Монро перед смертью совершенно разочаровалась в голливудской индустрии, ей надоели роли для тупых блондинок. Она мечтала сыграть что-нибудь серьезное, но все равно ее запомнили по таким известным комедиям, как «Джентльмены предпочитают блондинок» и «В джазе только девушки».