На аукцион Сотбис выставлена знаменитая картина Рембрандта "Святой Иаков"

Стартовая цена шедевра - 18 миллионов долларов. Однако эксперты считают, что за лот можно выручить до 29 миллионов.

Если мнение специалистов окажется верным, то в стенах американского филиала "Сотбис" будет установлен новый рекорд.

Продажа работ великого мастера на аукционе - редчайшее событие. Последний раз это было 46 лет назад. Портрет "Святой Иаков", датируемый 1661 годом, принадлежит к легендарной "апостольской" серии. За всю жизнь Рембрандт написал несколько картин, изображающих учеников Иисуса. Почти все они находятся в крупнейших музеях мира. Относительно религиозной направленности картин художника ходит ряд предположений.

Мнения ценителей искусства сходятся в том, что Рембрандт писал картины, руководствуясь собственным взглядом на вещи, а не правилами, продиктованными заказчиками. Его краски излучали свет. А кисть творила чудеса. Самое неповторимое из средств живописи художника - светотень. Она создает определенную эмоциональную среду и психологическую характеристику образа.

На сегодняшний день самой дорогой из проданных картин голландского живописца считается "Портрет 62-летней женщины". Полотно в 2000 году было продано с аукциона Кристис в Лондоне за 28.700.000 долларов. Искусствоведы не исключают, что портрет "Святого Иакова"превзойдет эту сумму.