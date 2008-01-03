На 55-м году жизни скончался актер Александр Абдулов

Он попал в больницу в августе прошлого года - во время съемок под Севастополем у актера неожиданно обострилась язва желудка. Абдулов был немедленно прооперирован. В Израиле врачи поставили диагноз - "рак легких" четвертой стадии.

Александр Абдулов останется в памяти как один из самых любимых советских актеров. Он известен своими блестящими театральными ролями на сцене Ленкома, а также в кинематографе. Это картины - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Гений", сериалах "Ледниковый период", "Некст" и многие другие. А в 2000 году Абдулов дебютировал как режиссер музыкального фильма "Бременские музыканты".

За свои работы в театре и кино актер был неоднократно удостоен различных наград и званий. В 1986 году он стал заслуженным артистом РСФСР, а в 1991 - народным артистом России. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин вручил Александру Абдулову орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

По словам коллег актера, Абдулов планировал вернуться на сцену в феврале 2008 года - сыграть Кочкарева в спектакле "Женитьба" постановки Марка Захарова. Похороны актера состоятся 5 января на Ваганьковском кладбище. Прощаться с Александром Абдуловым будут в театре "Ленком", где он проработал 30 лет.



В связи со смертью народного артиста России Александра Абдулова соболезнование его близким направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Александра Абдулова уважают и ценят как непревзойденного мастера театра и кино, который внес важный вклад в укрепление культурных связей наших братских народов, говорится в соболезновании.

