Мюзикл «Голубая камея» Кима Брейтбурга в Минске

4 и 5 февраля в Белорусском музыкальном театре в Минске состоится премьера мюзикла «Голубая камея» Кима Брейтбурга, известного композитора и продюсера. Ким Брейтбург рассказал о том, что зрители увидят на премьере.

Ким Брейтбург еще осенью проводил в Минске кастинг. И вот постановка готова. В Белорусском академическом музыкальном театре идут последние репетиции. Процессом руководит сам маэстро. Он и рассказал о том, что нас ждет на премьере, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ким Брейтбург, композитор, продюсер:

Прежде всего, встреча с ярким красочным шоу, с хорошей музыкой, с замечательной хореографией, с прекрасными текстами, которые написал Карен Кавалерян, и с замечательной игрой актеров.

Актерский состав мюзикла пестрый. Здесь и актеры театра эстрады, и студенты творческих ВУЗов, и даже звезды шоу-бизнеса. И это неудивительно: несмотря на закрученный сюжет с участием императрицы, парики и платья XVIII века, музыка в спектакле современная.

Валерия Брейтбург, музыкальный руководитель:

«Голубая камея» — это поп-мюзикл. Он больше тяготеет к поп-музыке, сегодняшнему шоу-бизнесу.

Виталий Воднев, корреспондент СТВ:

«Голубая камея» ставится вами уже в третий раз. Есть ли уже какие-то элементы конвейера, то есть какие-то наработки, которые позволяют делать это быстро?

Валерия Брейтбург:

Конечно, есть. Правда, слово «конвейер» здесь не очень подходит. Есть просто принципы, которые мы соблюдаем неукоснительно. Есть моменты, связанные с характеристиками героев. Например, мы точно знаем, какие у нас должны быть комические персонажи. И мы идем по этой схеме. Но каждый театр, каждая постановка вносит какие-то коррективы.

Ким Брейтбург, композитор, продюсер:

Три актрисы играют одну и ту же роль — княжны Таракановой. Эту роль играют Ирина Дорофеева, Илона Казакевич (актриса театра) и Катя Муратова (молодая девушка, которую мы взяли по кастингу). Все они совершенно разные.

Виталий Воднев:

В «Голубой камее» три состава. Как часто вы будете играть на сцене?

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

По плану — два раза в месяц.

Ким Брейтбург:

Работая с профессионалами, приходится устранять некоторые шаблоны или штампы, которые возникли в течение многих лет работы на сцене. Зато есть опыт. В случае с молодыми ребятами опыта нет, зато есть рвение, энтузиазм, желание.

Ирина Дорофеева:

Я всегда учусь. Больше всего учишься во время самого спектакля, потому что когда есть зритель, отдача от зала, тогда всё совершенно по-другому. Во всем появляется жизнь, дыхание.

Виталий Воднев:

Эта ваша первая работа в мюзикле. Расскажите о своих ощущениях.

Ирина Дорофеева:

Потрясающая история, романтичная. Много любви, света, позитива, юмора. Конечно, есть и драматические нотки, но это замечательно, потому что приятно раскрыться в каких-то новых ипостасях как актрисе. Очень хороший состав, в том числе режиссерский, актеров и танцоров. И музыка прекрасная, и либретто…

Камея — это ювелирное изделие или украшение, выполненное в технике барельефа на драгоценных камнях. Голубая камея с вензелем императорского рода, которую с детства хранит у себя княжна Тараканова, которая в свою очередь матушку свою не помнит, но точно знает, что камея с императорским вензелем — это единственная вещь, оставшаяся ей от матери, а это — претензия на престол! Императрица посылает разобраться во всем графа Орлова, и история круто разворачивается в настоящий детектив с любовью, дворцовыми интригами, вероломным предательством и, конечно же, с феерической концовкой.

Ирина Дорофеева:

Мне очень нравится работать в театре. Это другая атмосфера. Ты как будто погружаешься в другой мир. Вроде как работаешь, а на самом деле отдыхаешь душой. Я знаю, что Ким Александрович написал еще несколько новых мюзиклов.

Ким Брейтбург:

Помимо «Камеи», у меня в прошлом году состоялась премьера мюзикла «Дубровский, который мы написали с Кареном Кавалеряном по известному произведению Пушкина. Премьера состоялась в Новосибирске. Спектакль сейчас успешно идет.

Ким Александрович ставил мюзиклы не в одном уездном театре. Например, «Голубая камея» сейчас идет в Уфе и Красноярске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ким Брейтбург:

Мы думаем сделать этот мюзикл сетевым. Сейчас идут переговоры с Кремлевским дворцом по поводу того, чтобы мюзикл ставился и там тоже. К примеру, чтобы выступали лучшие труппы, лучший балет, лучший солист. Мы будем приглашать артистов из разных театров, в том числе и из Минска. Пока рано говорить о премьере, но минские артисты точно смогут иметь возможность выступить на подмостках российских театров.