«Мы нацелены на белорусский народ» Коллектив «Красотки» о работе с заслуженной артисткой Республики Беларусь Ириной Дорофеевой
Уже сегодня вечером, 15 ноября, проект телеканала СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» приедет в Молодечно. Это шанс встретиться со своими любимыми артистами и услышать легендарные песни, которые знает вся страна.
Но пока до концерта еще есть время, мы пригласили в студию одних из участников сегодняшнего действа. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – поп-группа «Красотки» в лице Екатерины Скрипоченко, Виктории Михеевой и Анны Шамрило.
О коллективе
Наш коллектив сформировался почти два года назад. Мы давно в коллективе работаем. Это «Театр песни Ирины Дорофеевой». Мы работаем как сольные артистки. Два года назад мы решили объединиться в одно целое, в одну компанию, одну команду.
О работе с Ириной Дорофеевой
Несмотря на то, что мы давно работаем на одной сцене с Ириной Дорофеевой, заслуженной артисткой Республики Беларусь, всё равно испытываем долю волнения, потому что всё-таки это один цельный номер.
Мы каждый день учимся у Ирины Дорофеевой много новому. Она замечательный преподаватель как с художественной, так и с практической части. Мы очень её ценим, уважаем и получаем безграничные возможности, находясь рядом с ней и работая в одном коллективе.
О репертуаре и песнях на белорусском языке
Мы нацелены на белорусский народ! У нас в основном в репертуаре песни белорусских исполнителей, на белорусском языке. Мы считаем, что белорусский язык очень мелодичный и у нас есть желание – возрождать песни из прошлого и интерпретировать это по-своему. Придумывать новое звучание.