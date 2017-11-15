«Мы нацелены на белорусский народ» Коллектив «Красотки» о работе с заслуженной артисткой Республики Беларусь Ириной Дорофеевой

Уже сегодня вечером, 15 ноября, проект телеканала СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» приедет в Молодечно. Это шанс встретиться со своими любимыми артистами и услышать легендарные песни, которые знает вся страна. Но пока до концерта еще есть время, мы пригласили в студию одних из участников сегодняшнего действа. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – поп-группа «Красотки» в лице Екатерины Скрипоченко, Виктории Михеевой и Анны Шамрило.

О коллективе

Наш коллектив сформировался почти два года назад. Мы давно в коллективе работаем. Это «Театр песни Ирины Дорофеевой». Мы работаем как сольные артистки. Два года назад мы решили объединиться в одно целое, в одну компанию, одну команду.

О работе с Ириной Дорофеевой

Несмотря на то, что мы давно работаем на одной сцене с Ириной Дорофеевой, заслуженной артисткой Республики Беларусь, всё равно испытываем долю волнения, потому что всё-таки это один цельный номер.