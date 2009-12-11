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Музыкальную реликвию смогли увидеть минчане и гости столицы

11 декабря 2009 19:40
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Всего на один день в музее Янки Купалы представили гитару Владимира Мулявина [4 фото]

Инструмент интересен своим нетрадиционным устройством: у него не один, а два грифа, один из них 12-струнный. В своё время с этих струн  слетели такие легендарные произведения, как песня «Спадчына», рок-опера «Гусляр», а также – именитая постановка «Песня про долю». К слову, последняя созвучна с названием экспозиции.

Владимир Скорожонок, вокалист белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
Звук двенадцатиструнки иной раз даже не отличить от звука арфы. Он очень длительное время копил, отказывал во многом себе, чуть ли не во всём. Даже рассказывал, что ночевал в филармонии на рояле: негде было спать, — но он копил на гитару.

# Культура # Фотофакт

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