Музыка, ярмарки, мастер-классы и дегустация: фестиваль польской культуры 6 августа проходит в Минске

Новости Беларуси. Фестиваль польской культуры 6 августа проходит в Минске. Ровно в полдень в Верхнем городе зазвучали многим известные мелодии. Выступления вокальных и танцевальные коллективов, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, дегустация блюд польской кухни.

Фестиваль продолжает серию праздников национальных культур. По субботам в августе в Верхнем городе о своей родине в красках расскажут белорусам корейцы, украинцы и грузины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители польской диаспоры тоже смогли удивить.

Виталий Клещенко и Мария Некраш, участники фестиваля польской культуры:

Это национальные польские костюмы танца «Краковяк». Здесь есть шикарный пояс с бубенцами, при танце он звенит, придает уверенности полного кошелька денег. Показывает богатство внутреннее и внешнее польского народа. Какие мы все дружные, гостеприимные, всегда рады новым людям, новым знакомствам.