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Музыка - ее стихия, музыкант - ее призвание

19 марта 2007 12:25
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Художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы Республики Беларусь Людмила Ефимова отмечает юбилей.Народную артистку Беларуси со знаменательной датой поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В поздравлении, в частности, отмечается, что благодаря таланту музыканта, организатора и педагога Людмилы Ефимовой, ее тонкому художественному вкусу и огромной трудоспособности Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь имени Ширмы сохраняет и приумножает лучшие традиции вокального искусства, создает прекрасные концертные программы, которые пользуются большим признанием у любителей музыки.
# Культура

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