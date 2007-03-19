Музыка - ее стихия, музыкант - ее призвание

Художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы Республики Беларусь Людмила Ефимова отмечает юбилей.Народную артистку Беларуси со знаменательной датой поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В поздравлении, в частности, отмечается, что благодаря таланту музыканта, организатора и педагога Людмилы Ефимовой, ее тонкому художественному вкусу и огромной трудоспособности Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь имени Ширмы сохраняет и приумножает лучшие традиции вокального искусства, создает прекрасные концертные программы, которые пользуются большим признанием у любителей музыки.