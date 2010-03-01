Мужской балет «Спартак» в постановке Валентина Елизарьева, народного артиста СССР и Беларуси, покорил египетскую сцену

Балет во все времена ассоциировался прежде всего с женщиной: прекрасная балерина, грациозная и изысканная, царит на сцене. Достаточно вспомнить знаменитое «и вот прыжок, и вот летит, летит, как пух, от уст Эола».

Но если вспомнить мужской балет, в первую очередь на ум приходит великое произведение Арама Хачатуряна «Спартак».

Валентин Елизарьев, народный артист СССР и Беларуси:

Любовь всегда находится в центре спектакля. В этом балете она — душа спектакля. Поэтому нельзя говорить, что «Спартак» — это мужской спектакль. Там, где торжествует любовь, — там, прежде всего, женщина.

У каждого художника есть периоды особого душевного подъема, когда создаются произведения знаковые, полные божественного вдохновения и невероятной духовной силы. Можно по пальцам пересчитать тех, кому каждое свое творение удается поднять до высочайших вершин подлинного искусства.

К таким художникам относится и знаменитый белорусский хореограф, народный артист СССР и Беларуси Валентин Елизарьев. Каждый его балет — цельное, великолепное полотно, сочетающее совершенство и роскошь традиций классического балета, глубочайшее философское осмысление жизни, души человеческой и самобытный, яркий, узнаваемый авторский почерк.

Таким событием для белорусского искусства стала постановка Валентином Елизарьевым балета «Спартак», которой в этом году исполняется 30 лет.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР и Беларуси:

Я с детства помню, как в Кировском театре на галерке смотрел «Спартака». Это был великолепный спектакль. Я всегда хотел поставить «Спартака», представить на суд зрителей свое видение данного спектакля.

Сегодня в мире существует более 20 версий балета «Спартак», но лишь некоторые из них стали вехами балетного искусства. Леонид Якобсон, Игорь Моисеев, Юрий Григорович — каждому из этих мастеров хореографии удалось воплотить собственное видение знаменитого балета.

Постановка Валентина Елизарьева занимает свое особое и достойное место в этом ряду выдающихся образцов хореографического искусства.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР и Беларуси:

Я очень люблю музыку Хачатуряна — это просто пир красок, эмоций, настроений... Там есть настоящая театральная музыка.

Однако художник с моей редакции холодно сказал: «Я сороковую версию делать не буду». Потом он выслушал меня, проникся замыслом… Это его последняя прижизненная редакция.

Валентин Елизарьев обладает уникальным свойством — собирать вокруг себя ярких, талантливых личностей и вовлекать их в процесс творчества с невероятной, могучей силой. Его натура, обаяние, энергия захватывают человека, превращая его не просто в единомышленника, а в подлинного соавтора создаваемого спектакля.

Выдающийся театральный художник Евгений Лысик, блистательные танцовщики Людмила Бржозовская, Ольга Лаппо, Юрий Троян, Виктор Саркисьян, Владимир Комков, Инесса Душкевич не только смогли понять новаторство хореографии Елизарьева. Они почувствовали и передали зрителю всю глубину философской мысли и чувств этого балета.

Ольга Лаппо, ведущая артистка белорусского балета:

Мы были с Валентином Николаевичем единомышленниками. У нас сложился очень сильный творческий союз. Мы помогали друг другу. Спектакли получались очень интересными — они идут до сих пор. В этих спектаклях поднимались общечеловеческие проблемы: добра и зла, силы любви…

На протяжении тридцати лет «Спартак» остается одной из самых популярных отечественных театральных постановок. Он покорил зрителей множества стран, в том числе Великобритании, Японии, Голландии, Франции. Валентин Елизарьев поставил этот балет в Анкаре, столице Турции. А совсем недавно прошла премьера «Спартака» в постановке нашего знаменитого хореографа на сцене великолепного Каирского театра в Египте.

Виктор Саркисьян, народный артист Беларуси:

Это философское произведение. В нем поднимаются глобальные общечеловеческие проблемы. Его эстетика повысила уровень мастерства исполнения и творческих возможностей Каирского балета, когда мы участвовали в постановке этого спектакля. Валентин Николаевич давал именно те краски, которые подходят индивидуально для каждого исполнителя.

Для египетской публики это не первая встреча с хореографией Елизарьева — еще свежи в памяти триумфальные гастроли белорусского балета с постановкой «Щелкунчика». Но для балетной труппы Каирского оперного театра работа с хореографом стала подлинным открытием — открытием совершенно нового пластического языка, нового образного воплощения знаменитой музыки.

Ольга Лаппо, ведущая артистка белорусского балета:

Мы очень упорно работали над спектаклем «Спартак». Работая в Каирской опере с египетским балетом над спектаклем «Спартак», у меня сложилось впечатление, что я второй раз станцевала премьеру.

Истинное в искусстве находит признание не только в той стране, где оно родилось — оно вызывает восхищение и восторг во всем мире, становится достоянием людей вне зависимости от их возраста, национальности и убеждений. Ведь искусство — это подлинно универсальный язык человечества, его сокровищница, душа и надежда. Этот язык всегда находит отклик в сердцах людей. И как вечно искусство, так вечна и благодарность тем, кто дарит нам встречу с величайшими достижениями человеческого гения.

Валенин Елизарьев, народный артист СССР и Беларуси:

Я ощутил опьяняющее чувство успеха на премьере — и все трудности были забыты мгновенно.