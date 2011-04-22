Муж - мусульманин, жена - католичка. Живут вместе в Беларуси

В многодетной семье Щуцких - межконфессиональные отношения. Михаил Иванович, он же отец семейства — мусульманин. Супруга - Тереза Чеславовна - католичка.

Познакомились на дискотеке в соседней деревне. Полюбили друг друга. И больше не расставались.

Родители любви своих детей не сопротивлялись. Наблюдали со стороны.

В красном углу - лик Божьей Матери. В соседних комнатах - мугиры с цитатами из Корана. Здесь отмечаются и католические, и мусульманские праздники. Супруг-мусульманин помогает жене печь куличи и красить яйца к Светлому празднику Пасхи, она - заранее думает про барашка на Курбан-Байрам. Их дети крещенные.