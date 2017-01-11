Музей Янки Купалы начинает празднования по случаю 135-летия великого классика белорусской литературы

Новости Беларуси. Юбилей классика белорусской литературы. 11 января музей Янки Купалы открывает празднования по случаю 135-летия со дня рождения поэта.

Начнутся они с презентации портрета классика работы русского художника Николая Павлова.

Его передаст в дар музею председатель Федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России». Т

акже прозвучат стихи Янки Купалы в исполнении актеров театра белорусской драматургии.

Будут исполнены и песни на слова народного поэта в исполнении преподавателей и студентов академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.