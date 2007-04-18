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Музей военной техники под открытым небом

18 апреля 2007 13:52
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Вскоре на территории мемориального комплекса "Буйничское поле" под Могилевом появится музей военной техники под открытым небом. Экспонаты музея - это техника времён Великой Отечественной войны. Помощь в создании экспозиции оказывает поисковый клуб "Виккру".
В текущем году в своих экспедициях его участники уделят максимальное внимание поиску затонувших раритетов. По ориентировочным данным, только на территории Могилевщины - как минимум пять объектов, где может находиться техника времен войны. Нынешним летом все они будут тщательно обследованы. По мнению основателей музея, создание экспозиции еще больше увеличит значимость этого места, где в июле 1941 года шла героическая оборона областного центра.
# Культура # Музеи

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