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Музей спасенных ценностей в Бресте 20 лет знакомит посетителей с уникальными произведениями искусства

04 февраля 2009 09:08
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В собрании – более двух тысяч экземпляров. Жемчужина экспозиции – туалетный набор Фаберже из горного хрусталя в серебряной оправе. Стоимость неповторимой коллекции по самым скромным подсчетам десятки миллионов долларов. Ценности изъяли при попытке незаконного вывоза за границу. При этом преступники безжалостно разрезали раритеты и разбирали на части. Сотрудники музея восстанавливали коллекцию вручную.
# Культура # Музеи

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