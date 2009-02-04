Музей спасенных ценностей в Бресте 20 лет знакомит посетителей с уникальными произведениями искусства

В собрании – более двух тысяч экземпляров. Жемчужина экспозиции – туалетный набор Фаберже из горного хрусталя в серебряной оправе. Стоимость неповторимой коллекции по самым скромным подсчетам десятки миллионов долларов. Ценности изъяли при попытке незаконного вывоза за границу. При этом преступники безжалостно разрезали раритеты и разбирали на части. Сотрудники музея восстанавливали коллекцию вручную.