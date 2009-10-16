Музей нижнего белья знаменистей

В Брюсселе местный художник Жан Буко организовал необычный музей. Заволновались все, потому что экспонатами музея является нижнее белье и трусы знаменитостей.

Среди экспонатов - боксерские шорты, которые передал сюда местный военный герой, и белье, которое подарила французская актриса Бригитта Лаго. На счет каждого экспоната существует подтверждение его подлинности.

Трусы французского Президента Саркози раскрашены в цвета национального флага.

- Идея музея зародилась с мысли о том, что, когда ты кого-то боишься - учителя, руководителя и так далее, просто представь этого человека в исподнем и тогда иерархия сразу исчезает. Без нижнего белья мы все одинаковы, - улыбается Жан Буко.

Художник комбинирует нижнее белье знаменитостей с их портретами. Результатом становятся почти авангардные произведения.

Портрет короля Бельгии Альберта II, принцессы Дианы, Маргарет Тэтчер. Жан Буко отыскал даже белье Гитлера. Художник считает свои аппликации поэтичными.

Люди усмехаются, когда попадают в это место, и забывают про плохое настроение.

Не обошлось здесь и без Майкла Джексона. Экспонат художнику обошелся недорого, он купил его на аукционе.

Этот музей считается самой невинной забавой художника скандалиста Жана Буко. Среди других его проектов Энциклопедия сексуальной жизни бельгийцев и Музей живых женщин.