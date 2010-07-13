Музей мадам Тюссо придумал новое шоу – 4D!

В Лондоне в музее восковых фигур мадам Тюссо в июле открыли невероятную экспозицию скульптур комиксовых персонажей - «Супергерои Марвел».
Хью Джексон в образе росомахи. Кажется, что его когти еще более острые.
Образ человека-паука решили изобразить в классическом комиксовом стиле.
Невероятный Халк также в комиксовом зеленом варианте. Его скульптура самая большая - высота Халка 4,5 м.
Также в музее можно встретить большого Железного человека и скульптуру Роберта Дауни-мл. Детям разрешается трогать все экспонаты руками.
Самое интересное в этой экспозиции — 4D анимация с участием всех этих героев.
Джошуа Векслер, руководитель стулдии:
За 6 месяцев мы сделали 9-минутный высокобюджетный фильм видеофильм «Супергерои Марвел 4D». Его можно увидеть здесь в музее.
Фильм 3D, но шоу называется 4D по причине того, что в зале кресла двигаются в соответствии с действиями на экране. В лица зрителей пырскает вода, и дует ветер.