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Музей мадам Тюссо придумал новое шоу – 4D!

13 июля 2010 13:40
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Шоу 4D - 9-минутный фильм 3D с участием супергероев Марвел, кресла в зале двигаются, в лица зрителей пырскает вода, и дует ветер.

В Лондоне в музее восковых фигур мадам Тюссо в июле открыли невероятную экспозицию скульптур комиксовых персонажей - «Супергерои Марвел».

Хью Джексон в образе росомахи. Кажется, что его когти еще более острые.

Хью Джексон

Образ человека-паука решили изобразить в классическом комиксовом стиле.

фото человек паук

фото человек паук

Невероятный Халк также в комиксовом зеленом варианте. Его скульптура самая большая - высота Халка 4,5 м.

Халк

Халк

Также в музее можно встретить большого Железного человека и скульптуру Роберта Дауни-мл. Детям разрешается трогать все экспонаты руками.

железный человек

Фото Роберта Дауни-мл

Самое интересное в этой экспозиции — 4D анимация с участием всех этих героев.

Джошуа Векслер, руководитель стулдии:
За 6 месяцев мы сделали 9-минутный высокобюджетный фильм видеофильм «Супергерои Марвел 4D». Его можно увидеть здесь в музее.

Фото в музее

Фильм 3D, но шоу называется 4D по причине того, что в зале кресла двигаются в соответствии с действиями на экране. В лица зрителей пырскает вода, и дует ветер.

Фото фильм 4D

Фото фильм 4D

# Культура # Музеи

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