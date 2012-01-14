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Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков

14 января 2012 13:39
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Более полутора сотен экспонатов, которые собирались несколько десятилетий, разместились в четырех больших залах. По ним можно не только наглядно изучать историю, но и проследить влияние религии на культуру Беларуси.

Игорь Гончарук, заместитель директора по научной работе Гродненского государственного музея истории религии:
Гэта і іканапіс праваслаўны, каталіцкі, уніяцкі. Прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Яны ўжываліся ў літургічнай, культавай практыцы уніятаў, праваслаўнай і каталіцкай царквы. У той жа час гэта ж і помнікі злотніцтва, помнікі ювелірнай справы.

Особая гордость музейных работников – редчайшие средневековые книги. Здесь и римский служебник, напечатанный в Венеции в XVI веке, и рукописные белорусские издания XVII столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раритеты вызывают у посетителей особый интерес, ведь 2012-й объявлен в Беларуси Годом книги.

Алексей Островский, житель  Бреста:
Книги показывают насколько глубока наша история. Все-таки насколько ее следует изучать. И молодому поколению и старшим людям следует обратить внимание на нашу историю.

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-1

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-3

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-5

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-7

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-9

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-11

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-13

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-15

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-17

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-19

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-21

Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков-23

# Культура # Выставки # Фотофакт # Музеи

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