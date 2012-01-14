Музей истории религии в Гродно: белорусские иконы, Евангелия и церковная утварь XIV-XVIII веков

Более полутора сотен экспонатов, которые собирались несколько десятилетий, разместились в четырех больших залах. По ним можно не только наглядно изучать историю, но и проследить влияние религии на культуру Беларуси.

Игорь Гончарук, заместитель директора по научной работе Гродненского государственного музея истории религии:

Гэта і іканапіс праваслаўны, каталіцкі, уніяцкі. Прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Яны ўжываліся ў літургічнай, культавай практыцы уніятаў, праваслаўнай і каталіцкай царквы. У той жа час гэта ж і помнікі злотніцтва, помнікі ювелірнай справы.



Особая гордость музейных работников – редчайшие средневековые книги. Здесь и римский служебник, напечатанный в Венеции в XVI веке, и рукописные белорусские издания XVII столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раритеты вызывают у посетителей особый интерес, ведь 2012-й объявлен в Беларуси Годом книги.



Алексей Островский, житель Бреста:

Книги показывают насколько глубока наша история. Все-таки насколько ее следует изучать. И молодому поколению и старшим людям следует обратить внимание на нашу историю.