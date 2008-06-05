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Муза украсила фасад здания белорусского театра оперы и балета

05 июня 2008 14:29
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Четыре музы по замыслу архитектора Лонгбарда, еще в 30-е годы должны были разместиться на фасаде Большого театра. Мельпомена заняла свое законное место. Она – покровительница сценического искусства. Пятиметровая статуя отлита из почти пяти тысяч тонн бронзы. В отличии от классической, белорусскую Мельпомену обезоружили, добавив при этом другие атрибуты. Масок – у нее три. Изображены на них разные эмоции. Выразительнее их сделают при помощи сусального золота.
# Культура

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