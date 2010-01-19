Московский Большой театр отреставрировал спектакль XIX века - «Эсмеральда»

Московский Большой театр стал настоящей новогодней сенсацией в мире любителей классического искусства.

Там решили обновить балет первой половины ХIХ века «Эсмеральда» про красивую девушку из романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Композитор «Эсмеральды» итальянец Цезарь Пуни некоторое время работал в Российской Империи, а знаменитый Мариус Петипа возродил русскую версию постановки балета.

Юрий Бурлака, директор театра:

- Виктор Гюго написал либретто для оперы, потом это подхватил первый балетмейстер Жюль Перро. Известно, что роман заканчивается иначе. Эта версия со счастливым концом существовала весь ХIХ век.

В романе Виктора Гюго Эсмеральда умирает. Зато во всех версиях балета ее спасает от смерти капитан Феб. С помощью Квазимодо священника Фролло обвиняют в преступлениях, и таким образом добро побеждает зло. К сожалению, в жизни так бывает не всегда.

Современная звезда русского балета Наталья Осипова так рассказывает об образе Эсмеральды, который она исполнила:

- В спектакле три акта, и в каждом из них она должна быть разная. В первом – это комическая героиня, во втором – это страдающая женщина, в третьем – это лирическая героиня, которая обретает свое счастье.

Роль Квазимодо в балете также значимая.

Геннадий Янин, артист балета:

- Я лишен речи, я лишен звуков, как персонаж, я лишен даже лица, поскольку на лицо надета маска. Поэтому остается только пластика, которую надо передать, и трогательность, и какая-то неадекватность этого персонажа.

Интересно, что современные постановщики проводили буквально расследование в архивах Петербурга, Москвы и Гарварда в Британии с целью воскресить все детали хореографии Мариуса Петипа.

Юрий Бурлака:

- К сожалению, балет, давным-давно себя зарекомендовавший и давным-давно вошедший в золотой фонд балетного театра, очень редко появляется на сцене мировой, не только русской.

Интересно, что обновление «Эсмеральды» в Москве стало двойным сюрпризом. Параллельно в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко воскресили альтернативную, не классическую постановку того же балета. Вариант, который существовал в советский период, в 50-е годы.