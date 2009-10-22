Необычность театра заложена уже в его названии – «Театр эстрады».

«Нам песня строить и жить помогает» - эту фразу мы произносим уже много десятилетий, но она нисколько не утратила своей актуальности. Есть у нас в Минске театр, который всем своим существованием воплощает ее в жизнь. Молодежный театр эстрады открыл свои двери для зрителя.

Любое эстрадное представление, спектакль или концерт в первую очередь должны нести людям праздник. Зрители приходят сюда отдохнуть и получить заряд прекрасного настроения. Именно эти задачи, как и многие другие, уже 12-й сезон решает самый молодой, и, пожалуй, самый необычный театр Минска – Молодежный театр эстрады. Необычность театра заложена уже в его названии - «Театр эстрады».

В отличие от других театров страны, это, прежде всего, концертная организация. Все программы театра строятся на основе эстрадного жанра.

Коллектив объединяет множество известных эстрадных исполнителей - ярких индивидуальностей, которые удивительно мирно уживаются в стенах театра.

Театр стал уникальной возможностью для молодых артистов получить неоценимый опыт работы с мастерами эстрады. Учиться друг у друга, сотрудничать, работать не только с сугубо эстрадными формами, но и искать новое.

Молодость и талант, яркие программы и известные имена - все это привлекает публику. Небольшой зал театра не вмещает всех желающих попасть на спектакли. Полные залы - это показатель популярности театра.

- Я могу сказать, что чту за честь, что я принят в коллектив под названием Государственный театр эстрады, - признается Алексей Хлестов.