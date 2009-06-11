«Молодечно — 2009» в Минске

Финальная репетиция конкурса молодых исполнителей фестиваля белоруской песни и поэзии «Молодечно — 2009» прошла в Минске.

Двадцать участников спели под аккомпанемент Национального концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга.

После двух отборочных туров в финал вошли по три участника от каждой области. Все песни конкурсантов — произведения исключительно белорусских композиторов и звучат на родном языке.

В этом году — фестиваль юбилейный — десятый. 13 июня он соберет более шестисот участников из всех уголков страны и пройдет под знаком 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Программа объединит концерты различных направлений и жанров, поэтические чтения и встречи белорусских поэтов со школьниками. Основным событием станет гала-концерт. На сцену выйдут известные белорусские исполнители, хоровые, танцевальные, фольклорные коллективы, а также театральные актеры и юные чтецы.

