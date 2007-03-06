Могилёв развивает туристическую сферу

За 2006 год город посетили чуть более 900 иностранцев.

Программа развития туристической отрасли Беларуси требует большего числа. В этом сезоне в областной центр планируется привлечь уже 1700 зарубежных туристов.

Зарубежный турист - клиент капризный. На отдыхе ему подавай не только развлечения, но и исторический экскурс. В Могилёве это понимают. Здесь уже прошёл успешную апробацию новый маршрут. В 1917 году в городе на Днепре отрёкся от престола император Николай Второй. Экскурсоводы окрестили Могилёв "последней столицей империи". Туристы на эту приманку клюнули и не пожалели. Во многих местах города действительно воссоздана атмосфера той эпохи. Есть у могилевчан и ещё один козырь.



:Этот участок земли под Могилёвом в туристическом плане вообще место сказочное. Налево пойдёшь - в белорусскую деревню и зоосад попадёшь, направо - в мемориальный комплекс Буйничи. В нём всё посвящено Великой Отечественной войне. Недаром, тут недавно появилось экскурсионное бюро, а на прилегающей территории активно ведутся работы по ещё большему благоустройству.

Пока здесь межсезонье. Весной-летом на всех трёх объектах туристов много. Белорусские туроператоры пересматривают подходы к туристическому делу. В Могилёве, к примеру, объявили конкурс на лучший экскурсионный маршрут. Среди проектов не только экскурсии по памятным местам, но и сафари, и даже охота за привидениями. Клиента главное заинтересовать, считают здесь. А уж если приедет, обязательно вернётся сюда еще не раз.