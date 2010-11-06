Могилевский областной драмтеатр: аплодисменты Николая II, парады Колчака, Калинина и Дзержинского

Могилевский областной драматический театр — это первый общедоступный театр на территории Беларуси. В нем пел Шаляпин, играл Рахманинов, аплодировал Николай II, принимал парады Колчак, Калинин и Дзержинский. На его строительство собирали деньги всем городом, а потом чудом спасли от сноса.

Могилевскому областному драматическому театру — 122 года. Это старейший театр в Беларуси и первое здание в Беларуси, которое строилось специально под театр. До этого спектакли играли в частных студиях, во дворцах и усадьбах богатых людей. Если говорить, в чем еще архитектурный долгожитель стал первым, то он вправе называться дебютным зданием, построенным в Могилеве по проекту Петра Камбурова, впоследствии могилевского епархиального архитектора. В то время Петру Камбурову было всего 27 лет, но он уже был очень продвинутым архитектором и для первого общедоступного театра в Беларуси выбрал псевдорусский стиль. Средства на строительство собирали всем городом. Кто давал по 5 рублей, кто по 5 тысяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Несмотря на всю амбициозность проекта, молодой архитектор сразу попал впросак. Как бы тщательно не подбиралось место для строительства театра — в самом центре города, на людном месте, на объемной территории с запасом для театральной площади — не учли один момент: оказалось, что весь грунт здесь насыпной. У землекопов возник вопрос на засыпку: где брать деньги на борьбу с почвой? Дело в том, что на этом месте в XVIII веке располагался замок, окруженный водным рвом, и мост. Потом его засыпали. Но в 1886 году об него гулко ударились лопаты землекопов. И лишь на большой глубине нашли твердую почву. В связи с этим возникли неожиданные расходы.

Фундамент получился рекордной глубины — 10,5 метров. Нижняя часть здания сразу «съела» всю смету. Спасением было только то, что под землей можно было смело использовать дешевый бутовый камень. Однако когда строители дошли до цоколя, обнаружилось, что проект частично нельзя реализовать из-за особенностей местного кирпича. Кроме того что он был никудышного качества, так из него еще нельзя было выводить стены по окружности.

Строительство Могилевского городского театра в итоге вылилось в 55 000 рублей — это почти в два раза больше запланированной изначально суммы. Один только парадный балкон над входом обошелся в 1500 рублей. Однако эти деньги тут же стали отрабатывать. В казну театра капали деньги с трех прилегающих магазинов, к тому же, платным был вход в прилегающий сквер.

Премьерный спектакль в Могилевском театре был только для VIP-персон. Не трудно догадаться, что на него не были приглашены люди, строившие театр, в том числе архитектор Камбуров и молодой художник Чернышев, не говоря уже о строителях.

В годы Первой мировой войны в Могилеве располагалась ставка царя. В зале театра регулярно устраивались просмотры военной кинохроники для Николая II. Последний российский император вместе с сыном два года жил в Могилеве. К нему приезжали жена и дочки, сюда же перекочевала вся российская элита.

Игорь Пушкин, кандидат исторических наук:

На гэтым балконе (см. видео к сюжету — прим. ред.) ў розныя часы былі асобы, якія вырашалі лёс не толькі Магілёва, але і ўсёй тагачаснай краіны. Пад час знаходжання ў Магілёве стаўкі, Нікалай II разам за афицэрами, генеральным штабам прымаў тут парады, смотры салдат пад час Першай сусветнай вайны. Потым, калі ў Магілёве знаходзілася стаўка, тут прымаў парады ў салдат кіраўнік стаўкі — славуты рускі ваеначальнік Бурсілаў. Крыху пазней у Магілёве знаходзіўся славуты Калчак.

Среди известных людей, посетивших или выступавших в Могилевском театре, историки упоминают Шаляпина, Рахманинова, Калинина, Дзержинского, Купалу, Колоса. Во время Великой Отечественной войны театр практически не прекращал работать. Единственное требование к репертуару театра — никакого намека на современность, только классика XIX века.

На 100-летний юбилей театр чуть не получил «в подарок» документ о сносе. За него снова пришлось вступаться горожанам. В 80-е годы прошлого века Министерство культуры Беларуси предложило снести театр, а на его месте построить новый — и уже даже нашло для этого приличную сумму, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Пушкин, кандидат исторических наук:

Мясцовае кіраўніцтва культуры дакладвала Міністэрству культуры, што будынак знаходзіцца ў аварыйным стане, не ўяўляе сабой ні гістарычнай, ні культурнай, ні архітэктурнай каштоўнасці. Таму трэба зламаць і пабудаваць новы. Нават было выдаткавана — я магу памыліцца — ад 5 да 7 мільёнаў рублёў. І толькі цяжкая эканамічная сітуацыя, якая склалася ў краіне, перашкодзіла гэтаму варварству.

Театр был на реконструкции почти 15 лет и снова открылся в январе 2001 года. Бетоном укрепили старый фундамент, театр вырос вверх и вширь.

Андрей Новиков, директор Могилевского областного драматического театра:

В зрительном зале до реставрации было 500 мест, а стало 319: появились современные большие сиденья — раньше были поуже, больше людей вмещалось.

Директор театра Андрей Новиков вспоминает, что во время реконструкции от театра остались только стены, интерьер полностью был изменен, где возможно восстановлен. Обновилось оборудование сцены, поднялись колосники.

122-летний театр считается достаточно технически оснащенным — есть необходимый минимум. Остальное достигается игрой актеров, которые, к слову, являются активными участниками театральных фестивалей. Минимум 4-5 раз в год труппа представляет себя на международных форумах. Да и в самом театре жизнь кипит. Только за прошлый год здесь сыграли 425 спектаклей.

В зрительном зале восстановлен весь прежний интерьер: балконы с деревянной резьбой, ложи бенуар, губернаторская ложа, которую теперь украшает герб Могилева, на потолке — лепные украшения. Отделка зала сделана по образцу Варшавского Малого театра. Его интерьер восстанавливали по старым чертежам.

Могилевский театр — один из лучших в Европе по качеству акустики. И дело не в современной электронике — в стенах сделаны специальные ниши для правильного распределения звука.

Во время последнего ремонта под сценой театра было найдено много битого стекла. Это еще один прием для улучшения акустики в зале.

Кованые детали в театре — чисто могилевская «фишка». Их очень часто использовали в особняках и доходных домах, богатые люди обрамляли ими балконы, декорировали башни. Вот и на башне театра закреплен единственный в городе металлический флюгер с прорезанными насквозь цифрами «1888» — датой постройки. Фасад театра сегодня немного рябит. Но это не возрастная пигментация, а лишь косметическая примочка для архитектурного долгожителя.

В конце XIX-начале XX века Могилевский театр был более нарядным. В отделке частично использовались элементы с белым гипсом. В 70-е годы прошлого века кирпич начали белить красной побелкой. Скорее всего, эта непонятная процедура сильно подпортила оригинальный материал.

В театральной люстре — более 300 лампочек, весит она около 2 тонн. Сотрудники театра до сих пор гадают — оригинальная она или новодел? Как и во многих старинных театрах, люстра приблизительно раз в два года берет антракт и на лебедке спускается в зрительный зал, чтобы обновить хрустальный блеск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня в старом театре уже современные технологические системы жизнедеятельности. Место для размещения системы вентиляции и воздухозаборная шахта, по мнению местных специалистов, выбрано проектировщиками неправильно. Но работает исправно! Шумогаситель не выпускает в зал технические звуки.

Раньше в театре было печное отопление. Теплоту в здании обеспечивали печки-голландки — их было около 15, и растапливал их сторож театра Чиботько. Он топил печи, сторожил, смотрел за порядком. Жил он со своей семьей в подвале театра. Здесь же работала вся его семья (кстати, одна из его внучек Мария Белинская стала впоследствии народной артисткой БССР).

В театре имеется малая сцена. Впрочем, называется она сценой весьма условно, хоть и здесь проходят камерные постановки.

В распоряжении артистов есть танцзал.

Здесь артисты приобретают свои сценические образы, а костюмеры бережно сохраняют наряды и подготавливают к спектаклю. Наряды хранятся в чехлах, а к спектаклю на них разутюживают каждую складочку.

Как правило, к каждому новому спектаклю — новые костюмы. Но частенько обращаются и на склад. Есть и наряды-долгожители, которые служат десятки лет. Например, для одного из долгоиграющих спектаклей театра «Волшебник изумрудного города». Но самый главный фрак, который здесь хранится, — вовсе не для выхода на сцену. Это костюм Николая II, который он лично подарил любимому театру.

Декораторы театра тоже умеют слепить коника из фанеры и пенопласта. Но в кармане для хранения сценического оборудования можно сесть не только на коня, но и на трон. А также увидеть копию постамента памятнику Петру Великому.

А в этой мастерской (см. видео к сюжету — прим. ред.) обычные вещи превращают в театральный реквизит. Верхняя галерея позволяет художникам свысока оценить свое творение, которое, как правило, едва вмещается на полу.

Эффектный выход артиста на большую сцену предваряет создание маленького макета. Декорациям в миниатюре уделяется максимум внимания перед тем, как они дорастут до размахов режиссерской мысли.

На колосники технические сотрудники театра поднимаются для того, чтобы проверить натяжение канатов, смазать механизмы. А декорации сюда поднимаются, чтобы на время спрятаться от зрителей. Кстати, здесь совсем нет электрических приборов, а деревянные колосники пропитаны противопожарным составом. Это пространство появилось у театра только после реконструкции.

От чердака сцены к чердаку театра. Чего здесь только нет! Старые журналы «Радио» 87-года, люстры, абажуры, красный колоритный телевизор, старый полевой военный телефон...

Вместе с ненужным хламом здесь накапливается ценнейшая история. Эти стены хранят энергетику каждого актера и каждого посетителя. Видимо, поэтому здесь всегда тепло, а на спектаклях нет свободных мест в зале. Театру 122 года и старость ему не грозит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .