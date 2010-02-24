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Могилевская область приняла эстафету республиканского конкурса молодых талантов «Зорка узышла над Беларуссю»

24 февраля 2010 15:04
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В центр приехали около сотни участников.

Сегодня в режиме нон-стоп состязались вокалисты и танцоры. Свои работы на суд жюри представили так же юные художники, скульпторы и фотографы.

Все участники творческого состязания получат специальные дипломы, а лучшие представят область на следующем этапе.

Вячеслав Семенько, заведующий кафедры графического дизайна Белорусской государственной академии искусств:
Полезное это дело. Это шанс для молодого человека проявить себя, показать. Это может повлиять и на его будущую карьеру, выбор профессии, выбор пути в жизни. Мне кажется, что это хорошее начинание, хороший конкурс.

# Культура

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