Могилевская область приняла эстафету республиканского конкурса молодых талантов «Зорка узышла над Беларуссю»

В центр приехали около сотни участников.

Сегодня в режиме нон-стоп состязались вокалисты и танцоры. Свои работы на суд жюри представили так же юные художники, скульпторы и фотографы.

Все участники творческого состязания получат специальные дипломы, а лучшие представят область на следующем этапе.

Вячеслав Семенько, заведующий кафедры графического дизайна Белорусской государственной академии искусств:

Полезное это дело. Это шанс для молодого человека проявить себя, показать. Это может повлиять и на его будущую карьеру, выбор профессии, выбор пути в жизни. Мне кажется, что это хорошее начинание, хороший конкурс.