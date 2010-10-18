Могилевчанка за 4 года создала уникальный мультимедийный диск с историей Могилева от основания до наших дней

Галине Беляевой, замдиректору могилевской СШ №34, помог Центр городских информационных систем Могилева при финансовой поддержке горисполкома.

В 17 разделах программы — история Могилева от основания до наших дней. Здесь биографии и снимки 920 известных исторических деятелей, чьи имена связаны с городом, информация о 400 памятниках культуры, документы, карты-схемы Могилева от средневековья до современности, более 2-х тысяч фотографий, видео- и аудиоматериалы, в том числе немецкая документальная кинохроника, предоставленная 2-м могилевским телеканалом и переведенная коллегами Беляевой на русский язык.



Галина Николаевна сфотографировала все сохранившиеся в городе здания 19—начала 20 века, а если могла найти фото, как это строение выглядело прежде, то давала 2 снимка — с информацией, когда было построено, кому принадлежало, как использовалось. Она «перелопатила» огромное количество документов и материалов, домашних архивов, фотоальбомов… Многие из документов нигде раньше не публиковались.



Галина Беляева:

Работаю над программой и, бывает, плачу, когда смотрю на даты жизни тех или иных исторических персонажей, погибших героев войны. Думаю, как бы сложились их судьбы. Ведь совсем юными были, по 19—20 лет.

Любопытно, какие в те годы в скверике скульптуры стояли, били фонтаны. Мы не замечаем, как меняется облик Могилева, это можно проследить только по фотографиям

Самым сложным, признается Галина, для нее был выбор, на какой документальный источник опереться: многие материалы противоречат друг другу. Благодаря собранному ею материалу можно провести виртуальную экскурсию по могилевским улицам. Или — ввел в поисковое окно нужный год — и программа подскажет множество фактов из жизни и обустройства Могилева того времени, пишет «Могилевская правда».