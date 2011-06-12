Moby, прилетев в Минск, потерял багаж

12 июня в «Минск-Арене» Moby даст полномасштабный концерт в поддержку своего нового альбома «Destroyed», который вышел в мае 2011. Кстати, «destroyed» («уничтожить»), по словам Moby, пишут на багаже, оставленном в аэропорту без присмотра.

По иронии судьбы на пресс-конференцию в Минске Moby пришёл, так и не забрав свой багаж из аэропорта. В багаже у него был фотоаппарат. Артист утверждает, что багаж затерялся.

Moby:

Единственная вещь, которая делает меня по-настоящему счастливым – это маленькие собачки. У моего друга есть приют для больных щенков. Когда я прихожу к нему в гости посмотреть на них, становлюсь самым счастливым человеком в мире.

Будучи вегетарианцем, в первую очередь обращаю внимание на еду. Но, как я уже понял, Минск - не лучшее место для тех, кто вообще не ест мяса. Ещё я всегда обращаю внимание на погоду. Гораздо приятнее находиться в солнечном дружелюбном месте, нежели в дождливом и пасмурном. Я мерзляк и очень боюсь холодов.

Многие люди одеваются как рок-звёзды. Я же предпочитаю свободный стиль одежды. Джинсы, майка и всё. Как в повседневной жизни, так и на сцене. А очкам, что сейчас на мне, лет пять. При покупке не задумывался ни о брэнде, ни о каких-то там характеристиках.

Репортаж с приезда Moby в Минск смотрите в программе КультУРА на СТВ.