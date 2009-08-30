Мисс Динамо-Минск получит 3 млн.

Клуб, представляющий Беларусь в Континентальной хоккейной лиге, объявил конкурс "Мисс Динамо-Минск", победительница которого получит Br3 млн. призовых, сообщает корреспондент БЕЛТА. Девушкам, желающим принять участие в конкурсе, предлагается высылать свои фото в бикини на электронный адрес клуба hockey.press@gmail.com. Они будут публиковаться на страницах программок к домашним матчам минского "Динамо" в КХЛ, а также размещаться на клубном сайте hcdinamo.by.



В регулярном чемпионате "Динамо" проведет 28 домашних поединков, и к каждому планируется выпускать программки. По окончании "регулярки", перед стартом плей-офф, все фотографии участниц конкурса снова разместят на сайте и в программке и объявят голосование. Оно пройдет в два этапа. Сначала определятся 3 финалистки, а из них выберут "Мисс "Динамо-Минск".



Победительница голосования болельщиков получит главный приз - Br3 млн. В конкурсе могут участвовать девушки, которым исполнилось 18 лет.

