Мировая премьера хореографической симфонии «Клеопатра» в Минске

Не для кого не секрет, что человек может смотреть бесконечно на три вещи: на огонь, на воду и на то, как другие работают. Но в этом списке для мужчин можно добавить еще один пункт — на красивую женщину! Существует красивая легенда о том, что мужчины ради ночи с царицей Египта Клеопатрой готовы были расстаться с жизнью.

Перед этой легендой не устоял даже А. С. Пушкин:

Кто к торгу страстному приступит?

Свою любовь я продаю;

Скажите: кто меж вами купит

Ценою жизни ночь мою?

А сама жизнь этой выдающейся женщины была столь удивительна, что уже два тысячелетия Клеопатра вдохновляет писателей, поэтов и художников. Она стала героиней произведений Шекспира и Бернарда Шоу, ее можно увидеть на картинах Рубенса, Дебре, Жерома, в кинематографе ее блистательно сыграли Вивьен Ли, Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Современные мужчины в этом смысле ничуть не изменились, о чем свидетельствует мировая премьера хореографической симфонии «Клеопатра» белорусского композитора Вячеслава Кузнецова на открытии сезона Белорусской государственной филармонии.

Корреспондент СТВ:

Почему именно Клеопатра? Вас вдохновила женская красота?

Вячеслав Кузнецов, композитор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Сама Клеопатра — это образ женственности, коварства и фантастической красоты.

Современно, мощно и красочно зазвучала «Клеопатра» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением заслуженного деятеля искусств России Александра Анисимова.

Александр Анисимов, дирижер, заслуженный деятель искусств России:

В любые времена в любой географической точке, если женское лицо, если персона женщины не одухотворена и не несет специального заряда и тонуса, то эта красота бездуховная и мертвая.

Кажется, что Клеопатра — вся такая черная, царица Египта, что-то такое фантастическое. Это удивительная женщина, это удивительный образ. Может быть, он придуман, утрирован, но пусть будет так. Все-таки нам нужна сказка.

А сказка действительно была! Одним только движением волшебной дирижерской палочки ее создавал Александр Анисимов. Музыка как будто заговорила! Закрыв глаза, отчетливо представлялся сюжет симфонии, может быть даже голливудский фильм, для которого она стала бы отличным саундтреком.

В красоте, как и в любви, все возрасты покорны. Наверное, поэтому здесь, в филармонии, и стар и млад.

Зрители:

Я пришла сюда, потому что обожаю классическую музыку.

Я люблю музыку — это фантастика. Я люблю и классическую музыку, и музыку вашей страны.

Очень большой эмоциональный подъем на концерте, мы очень рады, что пришли сюда.

Нам очень нравится эта музыка. Мы постепенно переходим от популярной музыки к классической. Наверное, сказывается возраст и общее развитие личности.

Красивая женщина для глаз — рай, для души — ад. Красота заставляет сверкать добродетелей и краснеть пороки, красота — это обещание счастья… Сколько ярких мыслей на эту тему родилось в умах знаменитых и талантливых мужчин. Но сегодня, слушая музыку Клеопатры, единственная правильная представляется одна — красота спасет мир, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».