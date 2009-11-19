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Мир сквозь чёрно-белую призму

19 ноября 2009 11:27
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Его показал любителям графики Вячеслав Павловец.

На выставке во Дворце искусства представлено более 30 работ художника.

График открыл для себя новую технику акварели по мокрому на мятой бумаге. Такая фактура играет свою роль в изображении архитектуры. Мастер работает кистью, но как итог — графический сюжет.

Излюбленный жанр художника — пейзаж. Вячеслав Павловец ещё раз доказал что в сочетании двух цветов можно передать характер и колорит в композиции.

Вячеслав Павловец, художник:
Мне больше удались произведения, которые отражают атмосферу белорусской зимы: серое небо, белый снег, отдельные небольшие деревья. Есть несколько работ, которые я бы выделил, — это именно зимние пейзажи.

# Культура # Фотофакт

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