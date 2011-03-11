Минский музей Максима Богдановича будет переоборудован

Беларусь готовится к празднованию 120-летия Максима Богдановича. Главные торжества состоятся в ноябре, в день рождения классика.

Однако до этого времени в стране запланировано немало мероприятий: в Гродно поэту откроют памятник, выйдет в свет энциклопедия, выставки и концерты покажут многогранность творчества белорусского поэта.

Столичный музей Максима Богдановича ожидают перемены. Залы оснастят мультимедийным оборудованием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Шелягович, директор литературного музея Максима Богдановича:

Модернизация предполагает и доступность для инвалидов, которые ограничены в движении. Это и система вентиляции и система показов мультимедийных проектов. Это все востребовано посетителями музея. Мы готовимся к тому, что все запланированное осуществится и будет представлено нашим старым друзьям и новым.