Минский музей Максима Богдановича будет переоборудован

Однако до этого времени в стране запланировано немало мероприятий: в Гродно поэту откроют памятник, выйдет в свет энциклопедия, выставки и концерты покажут многогранность творчества белорусского поэта.
Столичный музей Максима Богдановича ожидают перемены. Залы оснастят мультимедийным оборудованием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Татьяна Шелягович, директор литературного музея Максима Богдановича:
Модернизация предполагает и доступность для инвалидов, которые ограничены в движении. Это и система вентиляции и система показов мультимедийных проектов. Это все востребовано посетителями музея. Мы готовимся к тому, что все запланированное осуществится и будет представлено нашим старым друзьям и новым.