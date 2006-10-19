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Минский кинотеатр "Пионер" открывает новый сезон после ремонта

19 октября 2006 07:24
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19 октября здесь премьера семейной комедии "Лесной разбойник". Этот фильм - призер детского международного кинофестиваля в Артеке. Лента повествует о странных, волшебных и смешных событиях, которые происходят из-за кажущегося пустяка - кражи кофемолки.     
Напомним, что ремонт в кинотеатре  начали в июле этого года и провели очень быстро.  За это время кинозал оборудовали системой объемного озвучивания "Долби" и новым экраном. Кроме того, обновлен интерьер, установлены новые кресла. Сейчас кинотеатр сможет вместить 380 зрителей. Примечательно, что профиль кинотеатра после ремонта обещают сохранить - все детские премьеры столицы будут начинаться именно в "Пионере".
# Культура # Пионеры

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