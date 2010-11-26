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Минский двор украсила коронованная особа из гранита

26 ноября 2010 08:44
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Искусство в массы. Скульптурные композиции теперь украшают не только парки столицы, но и дворы.

Мимо такой сложной фигуры из гранита не пройдёшь. Автор оставил лишь инициалы.

Коронованные особы из камня стали украшением не только двора, но и всей улицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Произведение с философским подтекстом равнодушными не оставляет.

Скульптуры на улицах Минска

Скульптуры на улицах Минска

Скульптуры на улицах Минска

А на улице Руссиянова появилась целая сказочная поляна. Крыша нашлась не только для бабы Яги, но и домашних питомцев.

Автора жители двора знают в лицо, а дети от чудо-городка в полном восторге — грибы-великаны остались вне конкуренции.

Украшение двора

Украшение двора

Украшение двора

# Культура # Фотофакт

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