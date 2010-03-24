Прямой эфир

Мінскі абласны драмтэатр у Маладзечне і Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Коласа ў Віцебску памяняюцца сцэнамі

24 марта 2010 21:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Віцябчане прывязуць да нас дзве камедыі, а маладзечанцы пакажуць у «сталіцы фестываляў» спектаклі «Чатыры апавяданні пра каханне» і «Верная жонка».Абменныя гастролі адбудуцца 7-8 красавіка. Такія «творчыя перастаноўкі» абласны драмтэатр практыкуе не ўпершыню. Быў ужо такі вопыт з гомельскімі калегамі. Наладжана супрацоўніцтва і з расійскімі тэатрамі. У прыватнасці, з Ленінградскім абласным тэатрам юнага гледача.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
24 марта 2010 21:31

Выстава Васіля Зянько адкрылася ў музеі сучаснага выяўленчага мастацтва

24 марта 2010 17:47

Концерт Олега Жукова: сорок лет песне «Люди встречаются»

Новый спектакль «Красная Шапочка. Поколение next» готовят к премьере
24 марта 2010 17:16

Новый спектакль «Красная Шапочка. Поколение next» готовят к премьере