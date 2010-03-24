Мінскі абласны драмтэатр у Маладзечне і Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Коласа ў Віцебску памяняюцца сцэнамі
Віцябчане прывязуць да нас дзве камедыі, а маладзечанцы пакажуць у «сталіцы фестываляў» спектаклі «Чатыры апавяданні пра каханне» і «Верная жонка».Абменныя гастролі адбудуцца 7-8 красавіка. Такія «творчыя перастаноўкі» абласны драмтэатр практыкуе не ўпершыню. Быў ужо такі вопыт з гомельскімі калегамі. Наладжана супрацоўніцтва і з расійскімі тэатрамі. У прыватнасці, з Ленінградскім абласным тэатрам юнага гледача.