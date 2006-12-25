Минская областная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина отметила день рождения

Она открылась 25 декабря 1900 года и стала первой в столице публичной библиотекой. "Пушкинка" - не только крупнейшее в Минской области хранилище печатных изданий, но и информационный, культурный, образовательный и общественный центр, где регулярно проходят выставки, а также встречи с белорусскими и зарубежными писателями и актерами. В результате сотрудничества с культурными центрами зарубежных стран в библиотеке открыт франко-белорусский зал информации, в котором читатели имеют возможность получать разностороннюю информацию о современной Франции.