«Книги Беларуси» открыли новую страницу. Минская международная выставка-ярмарка собрала книгоиздателей из 23 стран и стала самой масштабной за время ее проведения. Среди участников форума — Россия, Литва, Украина, Польша, США, Италия и Франция. Почетный гость этого года — Германия.

Искусство, наука, детские книги — здесь все разложено по полочкам. VIP-гости, медиа-персоны и именитые литераторы. К совершеннолетию Минской книжной ярмарки всё готово, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

В этом году в выставке принимают участие 23 страны, которые представили более 600 экспонатов. Есть представители как ближнего, так и дальнего зарубежья. Нам есть чем обменяться и чему поучиться.

Немецкий стенд сегодня не только в центре павильона, но и внимания, как, впрочем, и положено почетному гостю. Коллекция книг Герты Мюллер — лауреата Нобелевской премии по литературе за 2009 год — на видном месте.

«Германия — многообразие цветов и оттенков» — таков девиз участия европейской страны в Минской международной книжной ярмарке. На немецком стенде представлены более 700 новых книг от 250 издательств. Все эти книги планируются передать в дар белорусским библиотекам.

Публицист Уве Рада в Беларуси не впервые, но как воспримет его новое творение белорусский читатель, он может лишь предположить.

Уве Рада, писатель (Германия):

Я надеюсь, что моя новая книга внесет свой вклад в диалог между Беларусью и европейскими странами. В моем произведении описано, как течет интернациональная река Неман, преодолевая барьеры и границы.

Творчество без границ представили как зарубежные, так и отечественные мастера слова. На 18-летие выставки Наталья Игнатенко приготовила подарок — недавно изданную книжку-сказку для детей на белорусском языке.

Наталья Игнатенко, писательница:

На белорусский язык перевели — как второе дыхание. Почитала — настолько здорово, очень верно передан смысл, я очень довольна.

О том, что есть здесь чему поучиться, говорит и немецкий бизнесмен. Путешествуя по аграрной Беларуси, он неожиданно открыл для себя Беларусь культурную. Случайно зашел на выставку и удивился.

Крис Шмитц, бизнесмен (Германия):

Очень интересно, очень красиво. Я работаю в сельском хозяйстве экологическом, и думаю, что можно будет развивать сотрудничество с Беларусью.

Выставка дала старт республиканской акции в поддержку чтения. С развитием IT-технологий происходит утрата традиционных носителей информации. Вместе с тем к Беларуси пока это не относится. В стране ежегодно выпускается примерно 4 книги на одного человека, что соответствует общеевропейским тенденциям.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Пусть будет Интернет, пусть будет и планшет, все пусть будет — мы не должны останавливаться, мы должны воспринимать все, что происходит в мире, все новинки, которые работают на человека, на его культуру, все должно быть. Но без книги нельзя, книга — душа.

Кристоф Вайль, Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Столько внимания — нам очень приятно. Есть другие варианты диалога, но самый лучший вариант — через книги.

В прошлом году почетным гостем Минской выставки книг была Франция. В нынешнем — Германия. Литература Венесуэлы будет в центре внимания международного форума в следующем году, а в 2013 — книги Ирана. В списке желающих стать почетными гостями — еще пять зарубежных государств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Открылась Минская международная выставка-ярмарка